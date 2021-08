Jacek Jaśkowiak o alarmie w termach: To nie było działanie odosobnione. To symbol państwa z kartonu za rządów PiS

- Ubrani w mundury wkraczają do szpitali czy placówek wychowawczych. Takie sytuacje miały miejsce w innych miastach. Te paramilitarne bojówki, ośmieszające armię RP, to symbol państwa z kartonu, jakim za rządów PiS stała się Polska. Odpowiedzialność za to ponoszą Antoni Macierewicz i Jarosław Kaczyński - powiedział Jacek Jaśkowiak.