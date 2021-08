Spór o reparacje. "Sprawa nie jest zamknięta"

- Traktują dobre relacje jako cel sam w sobie i rzeczywiście są gotowi do rezygnowania z walki o nasze narodowe interesy, polską rację stanu. My takiej polityki nie prowadzimy. Będziemy konsekwentnie podejmować działania, żeby doprowadzić do tego, by ta sprawa została zakończona, natomiast niestety, także z uwagi na to, że Niemcy stawiają tu zdecydowany sprzeciw, jest bardziej złożona - powiedział.