Ja nie patrzę na siebie

Tymczasem dzieci rosną, wkraczają w okres buntu, a Janusz nie lubi pyskowania. Wybuchają coraz ostrzejsze spięcia. Albo Janusz zaprasza do Eli swoich znajomych i każe córce Eli a to zabrać po nich brudne talerze, a to pozmywać, a to zrobić herbaty, a to posprzątać.