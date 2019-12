WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

"Ja bym siedział". Wiceminister Michał Wójcik dobitnie o sprawie Kamila Durczoka Kamil Durczok usłyszał zarzuty dotyczące podrobienia weksla i oszustwa. Decyzją sądu nie trafi jednak do aresztu. - Dla prokuratury to niezrozumiałe,... Rozwiń Bo dzisiaj przeglądając tabloid Mo … Rozwiń Transkrypcja: Bo dzisiaj przeglądając tabloid Można natknąć się na cytat z Jana Kalety Który krzyczy Że Normalny człowiek już by siedziało to jest komentarz do tego że Kamil Nie będzie W areszcie Trzeba pamiętać Jakie jest zagrożenie Jaka jest sankcja za ten czyn który Popełnił pan Durczok i dla prokuratury jest to niezrozumiałe zupełnie dlaczego Niezastosowanie środka zapobiegawczego w Tymczasowego aresztowania Bardzo wysokie zagrożenie poważne przestępstwo no ale panie redaktorze rozmawiamy o kondycji wymiaru sprawiedliwości Pan by siedział Ja bym się Dane są tak Co do których sąd ma zupełnie inne I takich przypadków jest bardzo wiele także myślę że pani Olga Pani Agnieszka Holland z powinni się tak bliżej przyjrzeć funkcjonowaniu polskiego w Sprawiedliwości i myślę że zwłaszcza w pewnych obszarach takich bardzo Dotyczących Proszę pamiętać o jednej rzeczy i to bardzo mocno nakręcony Podkreśl Sędzia Ma Dużo większą władzę niż jakikolwiek Police W Polsce jakikolwiek jakikolwiek celebryta Jakikolwiek artysta choćby nie wiadomo jak był sławny na św Sędzia decyduje o losach ludzi o życiu Proszę o tym