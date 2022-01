"Ja bym bardzo chciała...". Posłanka Lewicy odpowiada Tuskowi

Donald Tusk wypomniał Lewicy współpracę z PiS. To nie pierwsza krytyczna wypowiedź szefa Platformy Obywatelskiej na temat tego ugrupowania w ostatnim czasie. Sprawę komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Kiedy Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, to wrócił z taką szumną zapowiedzią, że zrobi wszystko, żeby wygrać z PiS. Tymczasem na razie to, co go pochłania, to walka z innymi ugrupowaniami po stronie demokratycznej opozycji - stwierdziła. - Ja bym bardzo chciała, żeby każdy przedstawiciel demokratycznej opozycji w końcu zrozumiał, że przeciwnik jest gdzie indziej, że nie chodzi o to, żeby się podgryzać, kopać po kostkach czy atakować - kontynuowała. - Dzięki współpracy jesteśmy w stanie mobilizować nasze, różniące się między sobą, elektoraty. Potrzebujemy budować przekonanie w społeczeństwie, że opozycja po odsunięciu PiS od władzy będzie umiała rządzić państwem i to państwo po PiS-ie odbudować. Nie zrobi tego żaden lider żadnego ugrupowania opozycyjnego bez współpracy i nie zrobi tego, jeżeli zamiast walczyć z PiS, będzie walczył ze swoimi partnerami - podsumowała posłanka Lewicy.