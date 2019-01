Izraelczycy idą na cyberwojnę. Jej wynik będzie ważny też dla Polaków

"Obce mocarstwo" planuje cyberatak na Izrael. Dowódca służb bezpieczeństwa Szin Bet jest tego pewien. Celem będą zbliżające się wybory. Polska stoi przed takimi samymi wyzwaniami. Warto więc dokładnie przyglądać się nowej wojnie Izraela.

Ostrzeżenie Argamana pokazuje, jak poważnie Izraelczycy traktują to zagrożenie. Obawiają się, że ingerencja zewnętrzna podważy zaufanie obywateli do państwa i do demokratycznie wybieranych instytucji. Oceniają, że atak może wyrządzić potężne szkody w ich kraju.

Wysoki poziom rozwoju powoduje, że Izrael jest narażony na tego rodzaju ataki. Już kampania wyborcza do Knesetu w 2015 r. w dużej mierze przeniosła się z ulic do internetu. Kandydaci produkowali materiały wyłącznie na potrzeby cyberprzestrzeni, a sztaby wyborcze zatrudniły armię specjalistów od komunikacji internetowej. Powstały nawet specjalne aplikacje segregujące treści i pomagające prowadzić kampanię.

Z kolei Izrael posiada bardzo rozbudowane i zaawansowane służby wojny elektronicznej i cybernetycznej. Działają w tajemnicy, a informacje na ich temat z rzadka przedostają się do informacji publicznej. Na przykład Izraelczykom przypisuje się zawirusowanie i spowodowanie szkód w irańskim programie nuklearnym, do czego jednak państwo żydowskie oficjalnie się nie przyznaje.

Izraelczycy nie mają zwyczaju czekać z założonymi rękami na atak, którego są pewni. Uderzenia zapobiegawcze i odstraszające zawsze były ich specjalnością. Ciekawe, jak daleko teraz się posuną i czy wojna o wybory do Knesetu wyleje się poza cyberprzestrzeń. Jeśli tak się stanie, to fizycznie zaczną ginąć ludzie.

W 2019 r. Polacy dwukrotnie pójdą do urn. W maju odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, a najpóźniej jesienią - do Sejmu. W obu przypadkach śmiało można zakładać, że zagrażają nam te same niebezpieczeństwa, co Izraelczykom. Otwarte jest tylko pytanie, czy potraktujemy je równie poważnie.