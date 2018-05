Izraelczycy cieszą się pasmem sukcesów. Rozlew krwi w Gazie nie zakłóci ich radości

Pogranicze Izrael i Strefy Gazy spłynęło krwią. Świat z niedowierzaniem patrzył, jak izraelscy żołnierze zabijają dziesiątki Palestyńczyków. W tym czasie w Jerozolimie świętowano otwarcie ambasady USA. Walka o życie i sukces, to Izrael w pigułce.

Masakra nie psuje świątecznej atmosfery

Świętujący 70 rocznicę niepodległości Izraelczycy nauczyli się normalnie funkcjonować w cieniu bezwzględnego konfliktu. Tak wygląda codzienność, a siła polega na tym, aby nie pozwolić wrogom na zakłócenie normalnego życia. Dlatego wydarzeniem dnia dla wielu tysięcy ludzi zebranych na Placu Rabina w centrum Tel-Awiwu by występ Netty Barzilai. To chwila radości i powód do dumy. Barwna artystka potwierdziła to, na czym tak bardzo im zależy – świat, Europa, ceni Izrael i Izraelczyków.