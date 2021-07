Izrael. Wariant Delta Plus powodem wzrostu zakażeń?

Szczepienia w Izraelu. Nie uzyskano odporności zbiorowej?

W 9,3-milionowym Izraelu niemal 5,8 mln obywateli otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych zostało 5,3 mln osób, co stanowi ok. 58 proc. całego społeczeństwa.