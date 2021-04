Izrael. Tragedia na górze Meron. Przerażające relacje świadków katastrofy

W trakcie religijnego święta Lag B'Omer wybuchła panika. Na górze Meron w Izraelu zginęło co najmniej 45 osób . Wśród ofiar są także dzieci. Oprócz tego 150 osób zostało rannych. W zgromadzeniu udział wzięło kilkaset tysięcy ludzi.

Izrael. Świadkowie o katastrofie na górze Meron

"Badaliśmy ofiary jedna po drugiej, by zrozumieć, jaki jest ich stan i czy można stwierdzić zgon" - przekazał w rozmowie z gazetą "Israel Hajom" Moti Bukczin, rzecznik organizacji ZAKA, która zajmuje się identyfikacją ofiar zamachów i zmarłych. Mężczyzna stwierdził zgon większości ofiar katastrofy w Izraelu.

"Zaczęliśmy badać jedną osobę i następną, i następną, i wszędzie śmierć. Po prostu człowiek patrzy w niebo i mówi: Panie, starczy już, zatrzymaj to" - przekazał Bukczin.

Ratownik przekazał, że ta tragedia bardzo go zraniła. Dodał, że wciąż nie wierzy, ze do niej doszło. "Nie szukam winnych, to nie moje zadanie" - wyjaśnił.