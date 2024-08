Izrael szykuje się na atak. Amerykanie w gotowości

Izrael przygotowuje się do potencjalnego ataku. Obserwacje ruchów wojskowych pokazują, że do Tel Awiwu i innych miast wysyłane są specjalne jednostki wojskowe. W tym samym czasie Stany Zjednoczone również podejmują działania, przemieszczając swoje myśliwce F/A-18 do jednej z baz na Bliskim Wschodzie. Planowane jest również rozmieszczenie tam samolotów F-22.