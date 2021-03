Izrael pomoże UE? Dania i Austria z misją w Jerozolimie

Trzy kraje podobne wielkości - Austria, Dania oraz Izrael - chcą wspólnie produkować szczepionkę drugiej generacji przeciwko COVID-19. Zagraniczne media od kilkunastu godzin przyglądają się przygotowaniom do rozmów w Jerozolimie.

Ostrzejszą retorykę wobec Brukseli przybrał austriacki kanclerz. Sebastian Kurz zwrócił uwagę, że o ile słuszne było wspólne zamawianie przez UE szczepionek dla państw członkowskich, o tyle Europejska Agencja Leków (EMA) zbyt opieszale dopuszczała specyfiki do obiegu i za słabo krytykowała opóźnienia dostaw na unijny rynek ze strony producentów.

- Eksperci szacują, że w nadchodzących latach będziemy musieli zaszczepić dwie trzecie populacji, czyli ponad sześć milionów Austriaków rocznie. Musimy się odpowiednio na to przygotować - mówił w Wiedniu.

Szczepionka na COVID. Bruksela przygląda się wizycie w Jerozolimie

Sprawie bacznie przygląda się Bruksela. Według "Die Presse" Komisja Europejska miała przyjąć z zadowoleniem nadchodzące rozmowy w Jerozolimie, jednak podkreślono, że "nie jest to żaden konkurs". "Komisja Europejska jest zainteresowana rezultatami rozmów Danii i Austrii ze stroną izraelską" - komentował we wtorek rzecznik Komisji.

Zagraniczna prasa wskazuje, że Izrael na początku pandemii bardzo szybko zatwierdził szczepionki na koronawirusa oraz podpisał kontrakty z amerykańskimi koncernami farmaceutycznymi Pfizer oraz Moderna. Skutkowało to tym, że na 100 mieszkańców, szczepionkę przyjęły już 94 osoby, podczas gdy średnia unijna wynosi 7 - wylicza "Our World in Data".