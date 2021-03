"Die Welt”: Zwodnicze nadzieje na szczepionkę Putina

Niemiecki dziennik ocenia we wtorek, że "prezydent Władimir Putin ma powody, by czuć, że mu się nadskakuje”. Jak zauważa w korespondencji z Moskwy Pavel Lokshin, nie tylko premier Bawarii Markus Soeder jest otwarty na rosyjską szczepionkę Sputnik V. Węgry na własną rękę dopuściły preparat, nie czekając na certyfikację EMA, czyli Europejskiej Agencji ds. Leków i zamówiły dwa miliony dawek.

Ograniczone możliwości produkcyjne Rosji

Jak pisze korespondent "Die Welt”, Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich, odpowiedzialny za dystrybucję szczepionki za granicą, od dawna rozpowszechnia przygnębiającą tezę, że UE dąży do "geopolityzacji” szczepionki. "Całkowicie po myśli Moskwy powstaje wrażenie, że uparty Zachód odmawia przypływu szczepionki ze Wschodu. Ale to ma mało wspólnego z rzeczywistością. Nawet jeśli EMA w błyskawicznej procedurze dopuściłaby Sputnik V, w średnim okresie nie przyniosłoby to żadnych korzyści unijnej kampanii szczepień. Powodem nie jest jednak rzekoma nieżyczliwość UE wobec rosyjskiej szczepionki, ale ograniczone możliwości produkcyjne Rosji” – podkreśla autor.