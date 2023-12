Izba Reprezentantów chce dochodzenia w ramach impeachmentu Joe Bidena

- Podążając za faktami, doszliśmy do ściany. Biały Dom utrudnia to dochodzenie. Nie pozwala świadkom na pojawienie się przekazanie tysięcy stron dokumentów. Musimy wypełnić nasz konstytucyjny obowiązek - powiedział lider Republikanów. Zaznaczył jednocześnie, że nie przesądza, czy dochodzenie wykaże korupcję Bidena i doprowadzi do jego impeachmentu (postawienia w stan oskarżenia).