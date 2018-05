Iwona Hartwich o Elżbiecie Rafalskiej. "W 2015 r. szeptała nam do ucha, żebyśmy głosowali na PiS"

Mama niepełnosprawnego Jakuba jest niezadowolona z działań rządu ws. protestujących. - Czuję się oszukana. Prezydent jeszcze podczas kampanii prezydenckiej obiecywał, że nam pomoże. Z kolei premier nie zna potrzeb osób niepełnosprawnych - mówi Iwona Hartwich.

- W 2015 r. Elżbieta Rafalska szeptała mi do ucha, że jeśli zagłosujemy na PiS, to nasza sytuacja się poprawi. Czuje się oszukana. Prezydent jeszcze podczas kampanii prezydenckiej obiecywał, że nam pomoże. To znaczy, że nie chciał nam pomóc, a ma inicjatywę ustawodawczą. Z kolei premier nie zna potrzeb osób niepełnosprawnych - mówiła Iwona Hartwich na antenie TVN24.