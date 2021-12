IV fala wygasa? Rzecznik ministra zdrowia o obostrzeniach. "Nie ma takiego planu"

Z powodu COVID-19 zmarło 549 osób. - Ale jeżeli przyjrzymy się bliżej tym osobom, które niestety zmarły z powodu COVID-19, to 410 osób to są osoby, które nie były zaszczepione. Czyli ponad 75 proc. wszystkich zgonów to są osoby, które nie przyjęły żadnej szczepionki. To jest bardzo duża, porażająca liczba i myślę, że to jest koronny dowód na to, że szczepienia są skuteczne i warto się zaszczepić, bo można wtedy uniknąć tych najgorszych powikłań, czyli hospitalizacji i śmierci - przekazał wiceminister zdrowia.