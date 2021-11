IV fala bez restrykcji? "Z idiotami nie warto rozmawiać"

- Po pierwsze szczepienia, po drugie kontrole i autokontrole przestrzegania zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczki - red), a po trzecie paszporty covidowe. Jeżeli to wszystko wprowadzimy, to będzie dobrze - mówił gość programu "Newsroom" WP, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski pytany. Mateusz Ratajczak pytał co należałoby zrobić, aby skuteczniej walczyć z IV falą pandemii COVID-19. Ekspert wskazał, że wymóg posiadania paszportu covidovego powinien obowiązywać m.in. w teatrach, kinach, na imprezach masowym, w dyskotekach, na siłowniach czy w komunikacji zbiorowej na dłuższych dystansach. Dodał, że to jakie dokładnie działania powinna obejmować walka z COVID-19 powinno się znaleźć w ustawie, która byłaby wynikiem "kompromisu politycznego". Zdaniem dra Sutkowskiego, w przepisach tych powinno się "odrzucić skrajności". Chodzi zarówno o postulaty zamknięcia całej gospodarki, jak i nie wprowadzania żadnych restrykcji. - Nie należy rozmawiać z idiotami, bo najpierw sprowadzą nas do swojego poziomu, a potem pokonają doświadczeniem - powiedział, cytując znane powiedzenie.