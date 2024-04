ISW: Siły ukraińskie zmuszone do wycofania się z pozycji na zachód od Awdijiwki

Amerykańscy obserwatorzy z Institute Study of War, śledzący światowe konflikty wojennych i zagadnienia obronności prześwietlili najnowszą sytuację na ukraińskim froncie. Według tych analiz doszło do zajęcia przez Rosjan terenów na północny zachód od Awdijwki, miasta we wschodniej części Ukrainy, w obwodzie donieckim. Według oceny ekspertów z ISW jest jednak mało prawdopodobne, aby siły rosyjskie mogły tu pozostać, organizując trwałą okupację tego obszaru.