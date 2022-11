"Istnieje stopień zagrożenia". Generał o budowie zapory

- Podjąłem decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim, już dziś rozpoczną się prace - poinformował w środę wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Jak dodał, decyzja, że będzie to robić właśnie MON zapadła podczas posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych Rady Ministrów. Decyzję na gorąco skomentował w programie "Newsroom" WP gość Mateusza Ratajczaka. - Minister Błaszczak ma zdecydowanie więcej informacji niż my. Jeżeli podjął taką decyzję, to należy liczyć się z tym, że jakiś stopień zagrożenia z tej strony istnieje. Ta zapora na tym etapie miałaby służyć do przeciwdziałania prowokacjom, które mogłyby w ostateczności wywołać jakiś gorący konflikt w tym rejonie - powiedział gen. rezerwy Janusz Bronowicz, były inspektor Wojsk Lądowych. Zapora będzie podobna do tej, którą postawiono na granicy polsko-białoruskiej. Ma mieć wysokości 2,5 metra, i szerokości 3 metrów.