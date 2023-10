"Istne szaleństwo" w pogodzie. W nocy nawet 24,9 st. C

Tak ciepłych nocy w Polsce nie ma często nawet w sierpniu. Tymczasem na południu w piątek o godzinie 23 było tak: Krosno 19,9 st. C, Zakopane 20,2 st. C, Sanok 21 st. C, Zawoja 21 st. C, Bielsko-Biała 23,2 st. C.