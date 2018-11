Islandia zakazuje plastiku. Koniec ze sztućcami, słomkami i torbami foliowymi

Rząd Islandii zakazał używania plastikowych torebek, sztućców i słomek. Nowe przepisy mają wejść w życie miarowo od 2020 roku. Władze mają też wystartować z kampanią zwiększającą świadomość na temat ograniczenia używania plastiku.

Do opracowania planu działania Ministerstwo Środowiska Islandii powołało specjalną grupę zadaniową. Cały plan obejmuje 18 kroków, dzięki którym obywatele Islandii zmniejszą ilość odpadów tworzyw sztucznych i wyeliminują większość rodzajów plastikowych jednorazówek wykonanych z nieulegających biodegradacji tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej. Docelowo ma obowiązywać całkowity zakaz stosowania plastikowych wyrobów jednorazowego użytku.

Od 1 stycznia 2020 roku całkowicie zakazane będą sprzedaż i używanie plastikowych sztućców, kubków, naczyń i słomek do picia. Tego samego dnia ze sklepów znikną kosmetyki zawierające mikrocząstki tworzyw sztucznych (np. żele do kąpieli z drobinkami peelingującymi i pasty do zębów z elementami polerującymi). Równo rok później w życie wejdzie zakaz stosowania plastikowych toreb na zakupy.