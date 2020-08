Islandia. Była pracownica oskarża ambasadora RP w Islandii o mobbing

Parada równości w Rejkyaviku i zdjęcia w mediach społecznościowych

Jak wygladają polskie drogi podczas wakacji 2020? Policjant zauważa, że jest bezpieczniej

Zdjęcia z marszu zamieściła w mediach społecznościowych. Uważa, że posiadanie konta na Instagramie i Facebooku jest sprawą prywatną i można tam wstawiać, co się chce. W poniedziałek po przyjściu do pracy została wezwana do ambasadora.