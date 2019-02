Islamiści chcą wrócić do domu. Europa musi wybierać między prawem a bezpieczeństwem

Kraje europejskie nie chcą przyjąć swoich obywateli, którzy walczyli dla ISIS. Nikt jednak nie wie, co z nimi zrobić. Jeśli rozwiązanie nie zostanie szybko znalezione, to terroryści mogą wkrótce zagrozić miastom UE.

Kalifat, czyli tzw. Państwo Islamskie, praktycznie nie istnieje. Kurdyjscy żołnierze wsparci przez francuską artylerię oraz amerykańskie i brytyjskie samoloty rozbili ostatni bastion ISIS w Dolinie Eufratu we wschodniej Syrii. Trwa "oczyszczanie" terenu i wyłapywanie dżihadystów, którzy nawet przebierają się za kobiety, żeby uciec z pułapki.

W rękach Kurdów jest kilkuset, spośród ok. 6 tys. Europejczyków, którzy pojechali budować kalifat. Oprócz dżihadystów, którzy zazwyczaj twierdzą, że są zupełnie niegroźni podając się za fryzjerów, kucharzy czy stolarzy, są wśród nich kobiety z dziećmi. Nagle radykałowie chcą wracać do domów , jakby nic się nie stało i nie uczestniczyli w morderczym projekcie ISIS.

Europejczycy nie chcą dżihadystów

Brytyjczycy zastanawiają się teraz, co zrobić z Szamimą Begum, która została tzw. żoną kalifatu. Cztery lata temu, w wieku 15 lat z dwiema koleżankami wyjechała do Syrii. Wyszła za mąż za dżihadystę. Jedna z jej przyjaciółek zginęła, druga zaginęła. Begum trafiła do obozu jenieckiego, gdzie niedawno urodziła drugie dziecko – jej starszy syn zmarł podczas ucieczki z Rakki, stolicy ISIS.