Szef Interpolu alarmuje. "Nadchodzi ISIS 2.0"

- Wielu krajom grozi kolejna fala zamachów dokonywanych przez organizację terrorystyczną Państwo Islamskie - ostrzegł sekretarz generalny Interpolu Juergen Stock. Największe zagrożenie mają stanowić terroryści, którzy w najbliższych latach wyjdą z więzień na wolność.

Ekstremistów, którzy niebawem opuszczą więzienia Stock nazywa "ISIS 2.0", czyli drugą falą terroryzmu, jaka może przelać się przez Europę. Przepisy karne wielu krajów Unii Europejskiej pozwalają na skazywanie osób, które były członkami organizacji terrorystycznych lub dokonywały zamachów w innych państwach. Pozwala to np. niemieckim sądom karać radykalnych islamistów, którzy - mając prawo pobytu w Niemczech albo obywatelstwo niemieckie - walczyli w szeregach Państwa Islamskiego w Syrii czy Iraku. Trudność z udowodnieniem konkretnych czynów prowadzi jednak do tego, że dżihadyści wracający z Bliskiego Wschodu dostają niskie wyroki: od 2 do 6 lat więzienia.