ISIS stoi za zamachem w Rosji? Zwracają uwagę na stroje

Na pierwszym ze zdjęć opublikowanym przez internetową agencję informacyjną Amaq widać czterech mężczyzn w charakterystycznej pozie z uniesionymi wskazującymi palcami na tle czarnej flagi Państwa Islamskiego. To właśnie agencja Amaq przekazała informację o przyznaniu się tej organizacji do piątkowego zamachu pod Moskwą, w którym zginęły co najmniej 133 osoby.