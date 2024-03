Dlaczego ISIS mogło zaatakować w Moskwie? Wyjaśniamy

- Pamiętamy, co wydarzyło się w 1999 roku. Za tamtymi atakami stało samo FSB. W tej chwili osobiście nie mam dowodów, ale moje zdanie jest takie, że to właśnie FSB zorganizowała ten atak, po to, żeby go wykorzystać w ramach wojny z Ukrainą - przewiduje dr Bartosz Bojarczyk.