Ks. Isakowicz-Zaleski o słowach Nitrasa: To był strzał samobójczy

Sławomir Nitras na Campusie Polska Przyszłości zaatakował katolików. Jak powiedział, uważa, że staną się mniejszością w Polsce. - Dobrze, żeby stało się to w sposób niegwałtowny, racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty. To jest uczciwa kara za to, co się stało, musimy was opiłować z pewnych przywilejów - mówił poseł KO. Słowa te skomentował w programie "Newsroom WP" ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta: - Przypomniałem sobie, co mówiono czterdzieści czy pięćdziesiąt lat temu w Polsce, a mówili to aktywiści nie Platformy Obywatelskiej, ale Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - mówił. Jak dodał, "to strzał samobójczy dla ugrupowania politycznego, którego pan poseł jest reprezentantem".