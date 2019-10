Irlandia: skandaliczny napis na urzędzie w Cork. Zniknął po interwencji Polaków

Nad drzwiami jednego z urzędów opieki społecznej w Cork w Irlandii nieznani sprawcy powiesili skandaliczny napis. Nawiązywał on treścią i wzorem do tego, który widnieje nad bramą obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Sprawą zajmuje się już irlandzka policja.

Tymczasem zdjęcia urzędu z naklejką "Jobpath macht frei" trafiły do sieci. Zauważyli je także pracownicy Muzeum Auschwitz-Birkenau. "Arbeit macht frei” było fałszywą, cyniczną iluzją, którą SS dawało więźniom obozu Auschwitz. Te słowa stały się jedną z ikon ludzkiej nienawiści. To bolesne, gdy ten symbol jest "interpretowany” nad biurem pracy w Cork. Proszę to usunąć" - napisali na oficjalnym koncie muzeum, zwracając się do pracowników irlandzkiego urzędu.