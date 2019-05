Rozebrali się i zabili owcę w Auschwitz. Obniżono im wyrok

Sąd Okręgowy w Krakowie obniżył wyrok osobom, które rozebrały się do naga w Auschwitz i zabiły tam owcę. Adam B. i Mikita V. zostali skazani na odpowiednio rok i osiem miesięcy więzienia, a pozostałe osoby m.in. zapłacą grzywnę.

Do zdarzenia doszło w 2017 r. Grupa osób przy bramie głównej w byłym obozie Auschwitz I zabiła owcę, rozebrała się i łańcuchami skuła ze sobą.

Na parkingu przed wejściem do muzeum została także odpalona raca, a słowo "Arbeit" w napisie na bramie obozu (w zdaniu "Praca czyni wolnym") zasłoniono transparentem ze słowem "Love". Wznoszono też antywojenne hasła.

Muzeum w oświadczeniu podkreśliło, że wykorzystywanie symboliki Auschwitz do jakichkolwiek manifestacji lub happeningów jest rzeczą karygodną i oburzającą . - Godzi to w pamięć ofiar niemieckiego obozu Auschwitz - napisali.

Adam B. to syn dwukrotnie nominowanego do pokojowej nagrody Nobla białoruskiego obrońcy praw człowieka. Mężczyzna jest reżyserem. Mikita W. to aktor Białoruskiego Wolnego Teatru.