Irlandia Północna: zamieszki w Londonderry. Zastrzelono 29-letnią dziennikarkę

Zamieszki w Londonderry w Irlandii Północnej. Zamaskowani napastnicy obrzucili koktajlami Mołotowa policyjne samochody. Doszło do strzelaniny, podczas której zginęła 29-letnia kobieta.

W trakcie zamieszek doszło do strzelaniny. W jej efekcie postrzelono młodą kobietę. Dziennikarka "The Belfast Telegraph" Leona O'Neill była świadkiem tego zdarzenia. Opisała je na swoim profilu na Twitterze: "Stałam obok młodej kobiety, gdy ta upadła obok policyjnego Land Rovera. Zadzwoniłam po karetkę, ale policjanci sami zabrali ją do radiowozu i pojechali do szpitala. Tam zmarła. Miała tylko 29 lat" - napisała.