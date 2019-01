Irlandia Północna: eksplozja samochodu przed sądem

Przed budynkiem sądu w miejscowości Londonderry w Irlandii Północnej eksplodował samochód. Nie jest jeszcze jasne, czy był to tzw. samochód pułapka. Służby radzą mieszkańcom, by trzymali się z daleka od centrum miasta.



Jak informuje RMF FM, do eksplozji doszło ok. 20.15 czasu miejscowego ( czyli ok. 21.15 czasu polskiego). Chwile przed wybuchem policja dostała zgłoszenie o podejrzanym samochodzie.