Irlandia Północna. Zamieszki w Belfaście, w ruch poszły armatki wodne

To nie pierwszy taki incydent: w środę w lojalistycznej dzielnicy Shankill został porwany i podpalony autobus miejski. Wówczas północnoirlandzka policja stwierdziła, że to są najgorsze od lat zamieszki.

Zamieszki w Belfaście. Powodem brexit?

Bezpośrednią przyczyną zamieszek była reakcja prokuratury po pogrzebie wysokiego rangą bojownika Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA). Mimo restrykcji epidemicznych w uroczystości brało udział ok. 2000 osób. Śledczy zdecydowali, by nie stawiać nikomu zarzutów.

- Panuje radioaktywny klimat polityczny. Protokół północnoirlandzki, który wymaga, by towary przyjeżdżające do Irlandii Północnej z Wielkiej Brytanii przechodziły odprawę celną, budzi niepokój unionistów i lojalistów, którzy boją się, że porozumienie jest przedsionkiem do zjednoczenia Irlandii. Urzędnicy w Brukseli, Dublinie i Londynie mogli uważać protokół za rozwiązanie techniczne, ale dla lojalistów był to wyłom w suwerenności i zdrada ze strony brytyjskiego rządu – tłumaczy korespondent "Guardiana" w Irlandii Północnej Rory Carroll.