Irlandia Północna. Próba zamachu "aby zwabić i zabić policjantów"

Tuż przy granicy z Irlandią, w północnoirlandzkim hrabstwie Fermanagh wybuchła bomba - poinformowała w poniedziałek policja Irlandii Północnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Służby ujawniły także wstępną hipotezę próby zamachu.

Do poniedziałkowej eksplozji doszło, kiedy policjanci i saperzy sprawdzali teren wokół znalezionej atrapy. Zdaniem północnoirlandzkich funkcjonariuszy ładunek został podłożony celowo, aby wyrządzić jak największe szkody.

- Choć śledztwo w tej sprawie jest na bardzo wczesnym etapie, jestem głęboko przekonany, że była to celowa próba zwabienia na miejsce policji i wojskowej jednostki saperów, by ich zabić - zaznaczył w oświadczeniu zastępca komendanta miejscowej policji Stephen Martin.

Od początku roku sytuacja na Wyspach jest bardzo niepewna. Wpływ ma na to chaos związany z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Brexit może doprowadzić do powrotu twardej granicy pomiędzy Irlandią Północną a pozostającą we Wspólnocie Republiką Irlandii.