Irlandia, Kanada, być może za parę lat Polska. Kościół będzie miał jeszcze za co przepraszać [OPINIA]

Uczyniły to już niektóre Kościoły protestanckie i organizacje ekumeniczne. Pytanie, jak dalece potępienie dokumentów poprzedników – wprawdzie nieobdarzonych przywilejem nieomylności – obciążyłyby en bloc instytucję papiestwa i budowlę całego Kościoła, a może jednak pokazałyby gotowość do nawrócenia, do którego Kościół niejako zadaniowo nawołuje. Dla kanonistów byłby to zapewne trudny kawałek go ugryzienia i zgryzienia, jednak ofiary przemocy zaznaczają, że byłoby to jedno z wielu działań dla oczyszczenia pamięci.