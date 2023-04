Irański reżim odpowiedzialny za otrucie uczniów. Amerykanie ujawniają

Fundacja Obrony Demokracji (FDD) to bezpartyjny instytut badawczy z siedzibą w Waszyngtonie, zajmujący się bezpieczeństwem narodowym i polityką zagraniczną. Pozyskując informacje z lokalnych raportów i mediów społecznościowych, na dzień 14 kwietnia naliczył 328 ataków chemicznych, do których doszło w Iranie. Zdaniem pracowników instytutu, nie mogły się one zdarzyć bez wiedzy i zgody Teheranu.