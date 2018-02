Iran: odnaleziono wrak samolotu ATR 72. Nikt nie przeżył katastrofy

Odnaleziono wrak samolotu pasażerskiego ATR 72 linii Aseman, który rozbił się w niedzielę rano w Iranie. Na pokładzie maszyny było 66 osób. Nikt nie przeżył.

Samolot ATR 72 miał 24 lata. Według danych organizacji Flight Safety Foundation trzy miesiące temu oddano go do eksploatacji po naprawach, a wcześniej przez sześć lat go nie wykorzystywano. Francusko-włoskie przedsiębiorstwo lotnicze ATR podkreśla, że przyczyna katastrofy nie jest na razie znana.

Rozbity samolot należał do mającej siedzibę w Teheranie linii Aseman, która obsługuje połączenia krajowe w Iranie oraz loty międzynarodowe i jest trzecim do wielkości irańskim przewoźnikiem. Nie lata jednak bezpośrednio do UE, jako że objęta jest zakazem lotów do Wspólnoty. Według AP te linie lotnicze specjalizują się w lotach do trudno dostępnych rejonów kraju.