Iran grozi Stanom Zjednoczonym. "Skończą jak Husajn"

Iracki przywódca został w 2006 roku skazany na śmierć przez powieszenie. Teraz takim samym losem grożą amerykańskim przywódcom irańscy wojskowi.

"Jeśli zaatakują Iran, może spotkać ich los podobny do losu Saddama Husajna" - brzmiało oświadczenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. W środę wyemitowała je irańska telewizja publiczna. Tego samego dnia minister spraw zagranicznych Mohammad Dżawad Zarif zaprzeczył, by Iran kłamał w sprawie wygaszania swojego programu nuklearnego. "To oskarżenia oparte na starych złudzeniach". "Amerykańscy urzędnicy są zakładnikami skorumpowanych grup nacisku" - powiedział Zarif.