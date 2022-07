Irak: Za atakiem na północy kraju stoi Turcja. Ankara zaprzecza

Według Bashira ataki były dwa. Pierwszy miał nastąpić w parku. Jak wynika z relacji naocznego świadka, stało się to około kwadransa po tym, jak do parku wjechało ponad 20 autobusów z turystami. Świadek twierdzi, że naliczył co najmniej pięć eksplozji. - Po raz kolejny siły tureckie otwarcie i rażąco naruszyły suwerenność Iraku oraz życie i bezpieczeństwo irackich obywateli, uderzając przy użyciu artylerii w ośrodek turystyczny w regionie administracyjnym Dahuk - oświaddczył premier Iraku Mustafa al-Kadhimi.