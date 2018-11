"Inwigilowanie i nękanie". Narodowcy oskarżają rząd PiS

Narodowcy alarmują, że są inwigilowani przez polskie służby. Osoby, które organizują dojazdy do Warszawy na Marsz Niepodległości mają być nękane przez policję i ABW. – Mamy zgłoszenia z całej Polski – mówi Wirtualnej Polsce Robert Winnicki, poseł i prezes Ruchu Narodowego.

Środowiska narodowe twierdzą, że ich działacze dostają telefony od przedstawicieli służb. - Policja i ABW dzwonią do osób, które odpowiadają za organizację wyjazdów na Marsz Niepodległości. Padają pytania o liczbę autokarów, tablice rejestracyjne i listy osób, które jadą do Warszawy. Szantażują ich i straszą – mówi Wirtualnej Polsce Mateusz Marzoch, rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej.

I dodaje, że dotyczy to głównie Podkarpacia. - Po tym, jak to nagłośniliśmy, dzwoniący nieco złagodzili ton. Przypomina to czasy PO, kiedy policja tak samo postępowała, a nawet wzywali naszych członków na komisariaty. Mam nadzieję, że władza nie utrudni nam dotarcia do Warszawy. Obawiamy się zatrzymywania autokarów na trasach i bardzo drobiazgowych kontroli, które uniemożliwią dotarcie na miejsce marszu – podkreśla Marzoch.