Inwazja Rosji na Ukrainę w najbliższych godzinach? Brytyjski tabloid wskazuje termin

- Nie możemy brać niczego, co mówi lub robi Rosja, za dobrą monetę. Musimy przygotować się do obrony - miał powiedzieć w rozmowie z The Sun informator zbliżony do amerykańskiej armii. Jeszcze inne źródło przekonuje, że Rosja ma zaatakować od południowej, wschodniej i północnej flanki Ukrainy.