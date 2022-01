Inwazja na Ukrainę? "Rosja przygotowuje grunt"

Władze USA twierdzą, że prowokacje zapoczątkują wojskową interwencję, do której dojść miałoby na przełomie stycznia i lutego - kluczowa do tego jest jednak ostateczna decyzja Rosji. Oficjel dodał, że "rosyjscy agenci wpływu" rozpoczęli już "fabrykację ukraińskich prowokacji" w mediach i na portalach społecznościowych. Efektem finalnym ma być uzasadnienie inwazji i doprowadzenie do konfliktów społecznych na Ukrainie.