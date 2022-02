Inwazja na Ukrainę jest przesądzona? "Wojna jest tylko instrumentem"

- Właśnie dlatego, że należę do osób, które mają sporą wiedzę na ten temat, nie mogę odpowiedzieć zero-jedynkowo na to pytanie - stwierdził w programie "Newsroom" w WP Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, pytany, czy dojdzie do dalszej agresji Rosji na Ukrainę. - Ostateczna decyzja nie leży w rękach państw członkowskich tylko Rosji. Czy jest inwazja przesądzona? Nie. Dlatego że wojna jest tylko instrumentem, nie jest celem samym w sobie - dodał. - Putin jest zdecydowanym, twardym politykiem, który używa armii, przewagi militarnej, do tego, by osiągać swoje cele polityczne. Jeśli je osiągnie bez inwazji, to jej nie będzie - stwierdził wiceszef MON. Ociepa przyznał, że Putin już pewne cele osiągnął: rozmawia z prezydentem USA, wyszedł z politycznej izolacji, osłabił też ekonomicznie Ukrainę. - To jest przesłanka do tego, że być może do tej inwazji nie dojdzie - dodał.- Mówimy o tym, że na Kremlu trwa szacowanie kosztów. Jak dalece użycie siły zbrojnej wprost jest warte tych sankcji, które nieuchronnie spadną na Rosję - stwierdził Marcin Ociepa.