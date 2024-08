"Inwazja" meduz w Hiszpanii. Oblężenie szpitali

Łącznie, w związku z poparzeniami spowodowanymi przez meduzy, między majem a sierpniem do katalońskich szpitali zgłosiło się ok. 7500 osób . To o 41 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku - podaje brytyjska gazeta "The Guardian".

- Wszystkie badania pokazują, że liczba meduz jest cykliczna i w niektórych latach meduz jest znacznie więcej niż w innych. Jednakże to, co widzimy w Costa Brava, to to, że cykle stają się krótsze. Cykl lat obfitości meduz skraca się u niektórych gatunków z ośmiu lub dziesięciu lat do zaledwie dwóch - dodaje badaczka.