IMGW podnosi alarm. Mapy pełne fioletu i brązu

Jak poinformowała synoptyk IMGW, w sobotę będzie słonecznie, temperatura wyniesie od 29 st. C na północnym wschodzie do 33 st. C na południu i zachodzie kraju, nad morzem od 25 do 28 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. Dodała, że jedynie na krańcach północno-zachodnich wystąpi zachmurzenie i możliwy będzie przelotny deszcz.