Inwazja meduz w części Morza Śródziemnego. Tysiące parzydełkowców w wodzie

Ogromny "rój" meduz zarejestrowano w wodach Morza Śródziemnego w pobliżu izraelskiej Hajfy. Tamtejszy Zarząd Ochrony Przyrody i Parków Narodowych opublikował niezwykły widok nagrany z drona. Białe kropki na wodzie okazały się parzydełkowcami, które tak licznie dryfowały na powierzchni. Nagranie opublikowała agencja Associated Press. Jak podano, to okres corocznej migracji meduz, moment, w którym te parzące bezkręgowce dryfują blisko brzegów wschodniej części Morza Śródziemnego, terroryzując osoby, które chcą zażyć kąpieli w morzu. Służby podkreśliły, że to koszmar dla miejscowych i turystów w szczycie lata. Raya Soraki, szef izraelskiego urzędu ds. ochrony przyrody, dodał, że winnymi inwazji meduz w tej części Morza Śródziemnego są częściowo ludzie. Jak skomentował, zanieczyszczenia wód i zmiany klimatyczne są jedną z przyczyn migracji i rozprzestrzeniania się tego gatunku.