Inwazja biedronek azjatyckich. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają

Od lat jesienią i wczesną wiosną słyszy się o inwazji biedronek azjatyckich w Polsce. Tym razem temat nagłośnił Tatrzański Park Narodowy, na którego terenie doszło do takiego zjawiska. Marek Kot wyjaśnił, dlaczego ten gatunek stanowi realne zagrożenie dla polskich biedronek i jakie konsekwencje za sobą niesie po ugryzieniu człowieka. - Biedronka azjatycka częściej gryzie i brudzi cuchnącą hemolimfą. Ugryzienia te i kontakt z hemolimfą mogą być groźne dla osób uczulonych na te substancje - przekazał pracownik parku. Przez najbliższe tygodnie do takich sytuacji może dochodzić częściej. Wszystko przez zbliżającą się zimę. Biedronki azjatyckie szukają aktualnie odpowiedniego miejsca do schronienia, by przetrwać mroźne miesiące i wiosną powrócić do rozmnażania się i zdobywania nowych terenów.