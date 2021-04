Interwencja w Głogowie. Tak policja broni zachowania swojego funkcjonariusza

Zarówno dolnośląska policja, jak i Komenda Główna Policji będzie wyjaśniać okoliczności zdarzenia w Głogowie. Z pierwszych ustaleń wydziału wewnętrznego KWP we Wrocławiu wynika, że policjant miał prawo użyć pałki wobec kobiety, która uczestniczyła w niedzielnym proteście. Zdaniem byłego dyrektora Biura Kryminalnego KGP, Marka Dyjasza, to kolejny przykład braku zimnej krwi i odpowiedniego wyszkolenia funkcjonariuszy.

- Każde użycie środków przymusu bezpośredniego podlega analizie. Również ta sytuacja będzie przez nas wyjaśniana. Będziemy drobiazgowo, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, analizować zachowanie funkcjonariusza - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik KWP we Wrocławiu Kamil Rynkiewicz.

- Postępowanie wyjaśniające będzie też prowadzić Komenda Główna Policji. Funkcjonariusze Biura Kontroli szczegółowo będą wyjaśniać podstawy, zasadność i okoliczności związane z użyciem środków przymusu bezpośredniego w stosunku do biorącej udział w proteście. Analizowane będą m.in. nagrania policyjne i dostępne w sieci - mówi nam z kolei rzecznik KGP Mariusz Ciarka.

Ale, jak ustaliła Wirtualna Polska, wyciągnięcia jakichkolwiek służbowych konsekwencji wobec funkcjonariusza, który uderzył pałką młodą kobietę, chwycił za szyję i przewrócił ją na ziemię, spodziewać się nie należy. Z pierwszych policyjnych ustaleń kontrolnych ma wynikać, że policjanci mieli działać zgodnie z przepisami. Tak brzmi bowiem wydźwięk oficjalnych komunikatów od mundurowych. Ale także pierwszych ustaleń policjantów z Biura Wewnętrznego KW we Wrocławiu.

- Policjanci udali się na miejsce zdarzenia, po informacjach, że jest naruszany porządek publiczny. Kobieta nie reagowała na wezwania do opuszczenia tego miejsca. Towarzyszyło jej dwóch mężczyzn, którzy zachowywali się prowokacyjnie i znieważali policjantów. W trakcie interwencji kobieta szarpała jednego z funkcjonariuszy za mundur, W tej sytuacji policjant zastosował pałkę służbową, po wcześniejszym wezwaniu do zachowania zgodnego z prawem - informuje rzecznik prasowy dolnośląskiej policji.

- Podkreślę, że najpierw było wezwanie do zachowania zgodnego z prawem, następnie protestująca była odpychana i wzywana do opuszczenia miejsca. Ustawa daje podstawy do użycia chwytów obezwładniających, odepchnięcia, użycia pałki służbowej, czy chwytów polegających na założeniu kajdanek - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik KGP.

Osoby zostały zatrzymane, są podejrzane o znieważenie funkcjonariuszy. Dodatkowo kobieta miała naruszyć nietykalność cielesną i próbować zaniechać przez policjanta wykonywanie czynności służbowych. Po sprawdzeniu w policyjnych kartotekach okazało się, że cała trójka była wcześniej notowana. M.in. za znieważenie funkcjonariusza, uszkodzenie mienia i kierowanie gróźb. Dodatkowo kobieta za udział w bójce, a jeden z mężczyzn w związku z kradzieżą i wymuszeniem rozbójniczym.

Policyjna akcja w Głogowie wywołała bardzo dużo głosów oburzenia. Poseł opozycji Michał Szczerba napisał, że złoży zawiadomienie do prokuratury za przekroczenie uprawnień przez policjanta.

Pytania o akcję w Głogowie. Były policjant wskazuje na powody

Pytany przez Wirtualną Polską doświadczony, były policjant, były dyrektor Biura Kryminalnego KGP Marek Dyjasz również podziela krytyczną ocenę całej sytuacji.

- Niestety, mamy przyzwolenie przełożonych, na używanie bez namysłu, środków przymusu bezpośredniego. Efekt jest taki, że policjanci wybierają taki środek, który jest akurat pod ręką, a nie jest adekwatny do sytuacji. To przecież policjant bezpośrednio decyduje, czy użyć taki środek, czy nie. Rzadko oddziały zwarte otrzymują rozkaz użycia środków przymusu bezpośredniego - mówi WP Marek Dyjasz.

Jego zdaniem, to kolejna w ostatnim czasie podobna, kontrowersyjna sytuacja z udziałem funkcjonariuszy, w której nie potrafią zapanować nad swoimi emocjami.

- To wynika z braku wyszkolenia. A nie mają czasu na szkolenia, bo są zaangażowani w zabezpieczenia różnych demonstracji, masowych imprez, czy uroczystości związanych z rządzącą partią polityczną. Jeżeli policjant został słownie obrażony, to nie jest to aż drastyczna okoliczność, by sięgać po środki przymusu bezpośredniego i siłę fizyczną. Idąc do pracy w policji trzeba się liczyć z tym, że "nikt nie będzie głaskał po głowie funkcjonariuszy, chodził wokół nich na paluszkach i im się kłaniał" - ocenia Dyjasz, który na co dzień jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu.

Głogów. Protest przeciw lockdownowi, akcja policji

Przypomnijmy, do kontrowersyjnej sytuacji z udziałem policji doszło podczas niedzielnego strajku "Polaku, dawaj z nami!", w którym mieli wziąć udział głównie kibice. Było to kolejne tego typu zgromadzenie w ostatnim czasie, które odbyło się w Głogowie.

Zdaniem funkcjonariuszy, uczestnicy protestu stwarzali zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób w związku z możliwością rozprzestrzeniania się COVID-19.

Funkcjonariusze wzywali uczestników do rozejścia się, ale ci nie reagowali. Doszło do przepychanek. Policja wystawiła 32 mandaty i 101 wniosków o ukaranie do sądu. Zatrzymano sześć osób, a wylegitymowano 196.

W mediach społecznościowych pojawił się film, na którym widać policjanta obezwładniającego kobietę: funkcjonariusz uderza ją pałką, chwyta za szyję, a następnie przewraca na ziemię. Zgodnie z ustaleniami Wirtualnej Polski, w akcji miał wziąć udział funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Działania funkcjonariuszy z 11 kwietnia w Głogowie zarejestrowane przez policyjne kamery