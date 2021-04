Brutalna akcja policjanta w Głogowie. Ofiarą jedna z uczestniczek protestu

W strajku "Polaku dawaj z nami" mieli wziąć udział głównie kibice. Jak relacjonuje lokalny serwis myGlogow, w centrum Głogowa zostały zgromadzone duże siły policji, które próbowały rozproszyć protestujących. Funkcjonariusze wzywali uczestników do rozejścia się, ale ci nie reagowali. Doszło do przepychanek.

W mediach społecznościowych inicjatywy "OtwieraMY" pojawił się film, na którym widać policjanta obezwładniającego kobietę. Do zdarzenia doszło obok tamtejszego hotelu Qubus. Pod wpisem pojawiły się setki komentarzy krytycznych wobec działań funkcjonariusza.

O komentarz poprosiliśmy oficera prasowego głogowskiej policji, st.asp. Łukasza Szuwikowskiego. Jego zdaniem, w akcji wziął udział funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu .

- Trzeba byłoby się skontaktować z policjantami, którzy byli na miejscu i ustalić okoliczności. Co do zasady nie możemy odnieść się do filmu wyrwanego z kontekstu. Musimy zebrać informacje i udzielić odpowiedzi na temat danego zdarzenia kompleksowo - powiedział Wirtualnej Polsce.