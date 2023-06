Interwencja policji. Tak przewoził pasażerów

Mężczyzna w wieku 55 lat z powiatu ciechanowskiego, który nie posiadał prawa jazdy, został zatrzymany, gdy przewoził autobusem pasażerów. Okazało się również, że to nie nie jedyne jego przewinienie. Miał on jeszcze bowiem do odbycia karę pozbawienia wolności. Magda Zarembska, rzeczniczka miejscowej policji, poinformowała, że 55-latek był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie. Mężczyzna miał do odbycia 55 dni kary pozbawienia wolności.