Instytut Psychiatrii tonie w długach. Zadłuża się w parabankach

W związku z patem w Radzie, dyrektora Mosiołek zwróciła się do minister zdrowia o odwołanie wszystkich członków rady spoza Instytutu. Izabela Leszczyna w kwietniu przychyliła się do prośby. - Zrobiłam to, o co pani dyrektor prosiła i Rada została zmieniona po to, żeby pani dyrektor pomóc - powiedziała szefowa resortu zdrowia.