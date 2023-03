Instynkt kazał mu to zrobić. Ryś przyłapany przez fotopułapkę

Ryś złapany na gorącym uczynku. Fotopułapka Romana Pasionka zamontowana w jednym z lasów w Baligrodzie uwieczniła moment, gdy dzikie zwierzę zakopuje swoją zdobycz na później. Instynkt kazał rysiowi ukryć kawałek sarniny przed innymi mieszkańcami lasu. Wybierając najlepsze miejsce do tego zadania, drapieżnik nie miał pojęcia, że każdy jego ruch rejestruje kamera. Nagranie z tego zdarzenia udostępniło na Facebooku Nadleśnictwo Baligród, Lasy Państwowe. Widać na nim, jak ryś kopie w ziemi i rozgląda się, by mieć pewny, że nikt go nie podgląda. Leśne fotopułapki służą do monitorowania zachowań zwierząt, a w przypadku ich zagrożenia pomagają leśniczym zlokalizować dany problem. Do tego są nieodłącznym elementem w walce z osobami, które wywożą śmieci do lasów, doprowadzając tym samym do zanieczyszczenia naturalnego środowiska dzikich zwierząt.